В Великобритании нашли тело в чемодане, который кишит мухами

В лесу Борстал в Джиллингеме (графство Кент, Великобритания) обнаружено тело мужчины в чемодане, покрытом мухами, сообщает Daily star. Мрачная находка была сделана 10 июля недалеко от места проведения детской охоты за плюшевыми мишками, организованной в рамках благотворительного мероприятия для местного детского сада.

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Полиция начала расследование убийства после того, как ранее была вызвана в Уимблдон (Уондсворт, Кингфишер-Корт) из-за сообщений о возможном убийстве. Дом оказался пустым, но подозрения привели к аресту двоих мужчин 27 и 32 лет. Предполагается, что пара проехала около 30 миль до Кента, посетила полицейский участок в Джиллингеме и впоследствии была взята под стражу.

В ходе следственных мероприятий в лесах Борсталя был обнаружен труп. Полиция считает, что личность жертвы установлена, хотя официальное опознание ещё не проведено. Родственники погибшего уведомлены. По предварительным данным, пострадавший и задержанные были знакомы. Третий мужчина, подозреваемый в пособничестве, был освобождён под залог.

Очевидец, участвовавший в поиске плюшевых мишек, рассказал, что заметил большой чемодан, окружённый сотнями мух, ещё до прибытия полиции. Он был с племянниками и старался увести их от страшной находки.

«Я сначала услышал жужжание. Рядом с чемоданом лежали сани», — поделился он.

Детектив-инспектор Бен Дэллоуэй заявил, что расследование продвигается быстро, а семье погибшего оказывается поддержка. Полиция продолжает устанавливать точные обстоятельства произошедшего. Двое подозреваемых остаются под стражей. Ожидаются дополнительные допросы и экспертизы. Власти призвали свидетелей обращаться с любой информацией. Благотворительное мероприятие было прервано. Организаторы выразили соболезнования семье погибшего.