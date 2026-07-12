В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб мужчина, пострадал ребенок

В Самарской области из-за атаки БПЛА, как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, погиб мужчина. Еще трое человек (в том числе ребенок) пострадали.

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Ранним утром «террористический украинский режим», как сообщил глава региона в "Максе", средствами БПЛА «атаковал наш регион».

«С прискорбием сообщаю, погиб мужчина», - написал Федорищев.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Еще трое человек пострадали в результате этой атаки, среди них - ребенок. Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Из-за атаки, по словам губернатора, есть повреждения в частных и многоквартирных домах. Повреждено одно из промышленных предприятий Самарской области. На местах сейчас работают оперативные службы.