Азаров: Европа закроет глаза на покушение на Ермолаева

Европа закроет глаза на покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако, как и на другие преступления Киева. Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Никаких последствий не будет. Уже столько было фактов", - сказал он.

В качестве примера он привел убийство в Испании юриста Андрея Портнова, занимавшего пост замглавы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича (2010-2014 годах).

"Убили на стоянке у школы, где учились его дети. То есть, ну, опять же, не в закоулочке, где-то там, в темном месте, а на глазах у всех, на глазах у детей, на глазах у педагогов, на глазах у родителей его хладнокровно застрелили. Никакой реакции абсолютно", - подчеркнул Азаров, добавив, что в свое время в Европе ничего не сказали и о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Он обратил внимание и на коррупционный скандал на Украине, в который оказалась вовлечена вся верхушка власти. "Кто-нибудь возмутился, кто-нибудь задал вопрос какой-нибудь? Никто", - заключил он.