Камеры и забытые документы вывели полицию на убийцу бездомного

Суд присяжных признал 30-летнего Дэниела Уоткиса виновным в убийстве 43-летнего Джуниора Райана Коулмана. Мужчина забил знакомого тупым предметом в заброшенном здании бывшего социального клуба в лондонском районе Льюишем, после чего перенес тело и спрятал его под брезентом. Вердикт вынесли 10 июля в Королевском суде Вулиджа.

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Оба мужчины не имели постоянного жилья и периодически ночевали в бывшем Brockley Social Club на Брокли-роуд. Камеры наблюдения зафиксировали их вместе 9 июля 2025 года. Коулман направлялся к зданию в той же одежде, в которой впоследствии нашли его тело.

Незадолго до 23:00 Уоткис вернулся в клуб, где уже находился потерпевший. Следы на месте преступления показали, что мужчину избили в одной части помещения, а затем переместили. Около 23:40 камера сняла Уоткиса на Брокли-роуд. Он уходил от здания и несколько раз оглядывался в его сторону.

Экспертиза установила, что Коулман умер от тяжелых травм головы и лица. Характер повреждений указывал на многочисленные сильные удары тупым предметом. Орудие преступления в сообщении полиции не названо.

Утром после убийства Уоткис перестал пользоваться своим обычным номером телефона. Спустя несколько недель он заявил о краже банковской карты. Позднее ее обнаружили рядом с телом Коулмана. По данным полиции, мужчина также отговаривал знакомых обращаться в правоохранительные органы из-за исчезновения потерпевшего.

Родственники Коулмана заявили о его пропаже 20 августа. Почти через два месяца после убийства, 19 сентября, полицейские обыскали бывший социальный клуб. Тело находилось под брезентом и другими предметами в задней части помещения, где ранее располагался бар.

Рядом следователи нашли принадлежавшие Уоткису банковскую карту, льготный проездной Freedom Pass и временное водительское удостоверение. Карта и проездной в последний раз использовались 9 июля. Обнаруженную поблизости бутылку воды криминалисты также связали с Уоткисом.

Подозреваемого задержали 24 сентября по месту проживания в Хакни. Во время допроса он преимущественно отказывался отвечать на вопросы. Уоткис отрицал убийство и временами утверждал, что вообще не был знаком с погибшим, хотя полиция собрала доказательства их общения и совместного пребывания в заброшенном клубе. Через два дня мужчине предъявили обвинение.

Для восстановления картины преступления следователи изучили сотни отдельных эпизодов и материалов. В доказательную базу вошли записи камер, данные мобильной связи и цифровых устройств, показания свидетелей, результаты экспертиз и сведения о перемещениях Уоткиса до и после убийства. Наказание ему назначат 9 октября в Королевском суде Вулиджа.