Два человека погибли и пять ранены при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы в канадском Торонто два человека погибли, ещё пятеро получили огнестрельные ранения.

В полиции Торонто призвали граждан немедленно покинуть опасный район и следовать всем указаниям стражей порядка.

«Обнаружены пять человек с огнестрельными ранениями, два человека скончались на месте», — говорится в сообщении правоохранителей.

В Нью-Йорке в День независимости США во время просмотра салюта произошла стрельба. По данным New York Post, число пострадавших достигло восьми — среди них четверо детей.