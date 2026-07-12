Новая серия взрывов прогремела в Иране

Телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о новой серии взрывов на территории исламской республики. На этот раз инциденты зафиксированы в портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар.

Ранее в субботу уже поступала информация о взрывах на острове Кешм, а также в Бушере и Ассалуйе. По данным иранских источников, часть атак в Чабахаре связана с действиями террористической группировки, которую якобы поддерживает Вашингтон.

Ситуация резко обострилась после инцидента в Ормузском проливе, где КСИР предупредительными выстрелами остановил судно.

Центральное командование ВС США подтвердило, что новая волна ударов стала прямым ответом на эти действия Тегерана и направлена на обеспечение свободы судоходства.