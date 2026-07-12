Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле достигло 4 333

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 4 333 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес, передает РИА Новости.

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По его словам, личности 315 погибших не установлены. Кроме того, ранения получили 16 740 человек. Родригес добавил, что из-под завалов были спасены 6462 человека.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр был в 60 километрах от города Валенсия.

Ранее восьмиэтажный отель в Венесуэле обрушился из-за мощного землетрясения. Внутри было 106 номеров.

В ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. По расчетам специалистов, сумма может достигать 6,7 миллиарда долларов — это почти шесть процентов ВВП латиноамериканской страны.