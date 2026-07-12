В Финском заливе пропали две женщины, катавшиеся на сапах, одна из них погибла

В Ломоносовском районе Ленинградской области две женщины отправились кататься на сапбордах в непогоду и не вернулись на берег, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Инцидент произошел в акватории Финского залива у поселка Шепелево. По сообщению спасателей, отдыхающие были без спасательных жилетов. Дежурная смена обнаружила тело одной из женщин в районе бухты Батарейная. Поиски второй пропавшей продолжаются. В работах задействованы спасатели Северо-Западного поисково-спасательного отряда. До этого на Камчатке турист получил травмы при спуске в кратер вулкана Горелый в Елизовском районе. Мужчина пытался съехать по снежному склону на сапборде, после чего ему потребовалась медицинская помощь.