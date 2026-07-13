В Горловке при атаке дрона ВСУ ранены два мирных жителя

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

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По его данным, атака беспилотника произошла в Никитовском районе Горловки.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за день от ударов украинских БПЛА в республике пострадали 15 человек, один не выжил. Водитель грузовика на автодороге Урзуф — Ялта получил несовместимые с жизнью травмы. Еще девять человек пострадали при атаке дрона по рейсовому автобусу, следовавшему в Донецк. Повреждены два жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус и несколько машин.

Президент России Владимир Путин на форуме «Народного фронта» заявил, что ответы на удары по территории РФ будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Глава государства подчеркнул, что противник будет это чувствовать с нарастающим масштабом.