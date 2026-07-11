В США закрыли дело о штурме Капитолия

Суд столичного округа Колумбия прекратил делу против членов правого движения Proud Boys, ставшими фигурантами в связи со штурмом Капитолия в 2021 году. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, изучившие судебные документы.

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Ходатайство было удовлетворено по запросу Минюста США. Уточняется, что этого требовали Конституция и правило 48(a) Федеральных правил уголовного судопроизводства.

Суд решил удовлетворить ходатайство правительства и окончательно прекратил дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений, уточняется в судебном меморандуме.

Ранее сообщалось, что участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли подал в суд на американского лидера Дональда Трампа иск на 40 триллионов долларов. В 26-страничном исковом заявлении Ченсли характеризует себя как «истинный президент» США и «законный главнокомандующий». По его мнению, есть некий заговор с целью нарушения Конституции.