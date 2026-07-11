Бывший комбриг ВСУ ответит за убийство мирных жителей

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов стал фигурантом уголовного дела о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее Лучанов самовольно оставил воинскую часть, что привлекло внимание правоохранителей и привело к началу расследования его действий.

По данным следствия, преступления были совершены в отношении двух гражданских лиц на территории Киевской области. Детали инцидента, включая время, место и обстоятельства гибели людей, пока не раскрываются. Известно, что расследование касается событий с участием военнослужащих 155-й бригады, однако другие фигуранты дела пока не называются.

Лучанов командовал 155-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, которая участвовала в боевых действиях. О его текущем местонахождении и статусе — задержан он или находится в розыске — официальной информации нет. Сам Лучанов пока не комментировал предъявленные обвинения.

Украинские правоохранительные органы проводят расследование. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы дополнительные подробности. В украинских соцсетях и СМИ уже началось обсуждение этого дела на фоне продолжающихся сообщений о нарушениях закона военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий и прилегающих регионах.