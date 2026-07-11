В Китае эвакуированы 1,72 миллиона человек из-за тайфуна «Бави»

Тайфун «Бави» обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая в субботу примерно в 23:20 по местному времени (18:20 мск). Как передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на метеорологическую обсерваторию провинции, стихия достигла района города Юхуань с максимальной скоростью ветра в центре 40 метров в секунду (144 километра в час). Тайфун сопровождается проливными дождями, которые уже привели к подтоплениям в прибрежных районах.

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По прогнозам синоптиков, «Бави» будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно ослабевая. Однако до полного затухания стихия может нанести значительный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству провинции. Власти Китая заранее привели спасательные службы в состояние повышенной готовности, а метеорологи продолжают отслеживать траекторию движения тайфуна, чтобы своевременно предупреждать население об опасности.

До прихода тайфуна из наиболее уязвимых районов были эвакуированы около 1,72 миллиона жителей. Местные власти организовали пункты временного размещения, где людям предоставляется питание, вода и медицинская помощь. Все рейсы в аэропортах провинции отменены, движение поездов и паромов приостановлено. Ведётся мониторинг уровня воды в реках и водохранилищах, чтобы предотвратить возможные наводнения.

Этот тайфун стал одним из самых мощных, обрушившихся на восточное побережье Китая за последние несколько лет.

Напомним, что ранее «Бави» прошёл над Тайванем и Японией, где также привёл к разрушениям и человеческим жертвам. Китайские власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и следить за экстренными предупреждениями. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.