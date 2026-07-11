Гроза в Петербурге: самолеты не могут сесть, уходят на запасные аэродромы

Непогода существенно осложнила работу диспетчерам и экипажам — лайнеры кружат над Петербургом, не могут приземлиться в Пулково, пишет портал «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса для отслеживания самолётов в реальном времени Flightradar24.

Журналисты уточнили, что в настоящий момент над северной столицей выписывают круги рейсы из Калининграда, Новосибирска, Сочи, Шанхая и Белграда.

В пресс-службе Пулково отметили, что три лайнера ушли на запасные аэродромы Москвы, их них один — в Домодедово, два — во Внуково.

Причиной стала непогода. Вечером 11 июля Петербург накрыл атмосферный фронт. В городе началась гроза.

Москвичам дали совет на фоне непогоды

Ранее сообщалось, что 10 июля мощный грозовой фронт помешал посадке семи самолетов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Экипажи приняли решение уйти на запасные аэродромы.