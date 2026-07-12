Два человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области
В результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области пострадали два мирных жителя.
По информации регионального оперштаба, в селе Санково Грайворонского округа дрон нанёс удар по частному дому, пострадала женщина.
Кроме того, мужчина получил ранения при атаке беспилотника на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского округа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки силы ПВО зафиксировали около 300 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.