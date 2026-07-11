В Москве два человека пострадали от удара молнии

Это произошло на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе. По информации телеканала РЕН ТВ, мужчины стояли под деревом и смотрели футбол. От удара молнии они потеряли сознание. На место прибыли медики, которые осматривают пострадавших.

Как сообщают Telegram-каналы, интенсивные осадки идут на западе и северо-западе Москвы, в центральной части города, а также на востоке и юго-востоке.

Ранее в Гидрометцентре напомнили, что сильный дождь с грозой и усилением ветра ожидается в Москве и области до конца дня, в регионе действует жёлтый уровень погодной опасности.