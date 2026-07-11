Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ итальянец отверг передачу документов

Один из двух итальянцев, подозреваемых в якобы шпионаже в пользу РФ, Гавино Рауль Пирас отверг факт передачи каких-либо документов, содержащих секретную информацию. Об этом ТАСС заявил его адвокат Франческо Ваккаро.

По его словам, фигурант дела добровольно ответил на вопросы следствия.

"Мой подзащитный пожелал пройти допрос, чтобы прояснить свою позицию. Он отверг, что передавал какие-либо документы, сведения или информацию, которые имеют секретный или конфиденциальный характер", - отметил адвокат.

Он добавил, что защита пока не ходатайствовала об отмене меры пресечения в отношении Пираса, который содержится под домашним арестом.

7 июля газета La Repubblica сообщила, что двое бывших сотрудников спецслужб были задержаны в Риме по обвинению в якобы передаче России секретной информации, которая касается вопросов национальной безопасности. Как указывалось в официальном заявлении правоохранительных органов, еще в отношении "пяти лиц ведется расследование по различным статьям", они подозреваются в том числе "политическом или военном шпионаже", "раскрытии государственных секретов" и "раскрытии информации, распространение которой запрещено".

Главным подозреваемым по делу, как утверждают карабинеры, является 59-летний бывший сотрудник национальной разведки, "который получал и передавал информацию через шесть источников, в том числе четырех действующих военнослужащих".

Позднее глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства РФ после ареста подозреваемых якобы в шпионаже. Россия даст ответ на эту высылку, сообщили ТАСС в МИД РФ.