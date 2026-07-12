Число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване превысило 110

Число пострадавших из-за мощного тайфуна "Бави" на Тайване достигло 113, травмы в основном связаны с падением со скутеров или мотоциклов на скользкой дороге. Об этом сообщил Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) острова.

По его данным, сообщений о погибших или получивших серьезные травмы пока не поступало. Ранее информационный портал Focus Taiwan информировал о 87 пострадавших.

Тайфун "Бави" ударил по Тайваню ранним утром 11 июля. В 45 районах был объявлен наивысший уровень опасности оползней и селевых потоков. Власти эвакуировали более 14 тыс. человек из опасных районов. Электроснабжение было нарушено в более чем 234 тыс. домохозяйствах по всей стране, при этом в большинстве районов к утру 12 июля его удалось восстановить.

По данным авиационных властей Тайваня, из-за стихии отменено порядка 1 200 авиарейсов. Временно приостановлено паромное сообщение, отменены 116 паромных рейсов, связывающих Тайвань с соседними островами и материковым Китаем.

Тайфун принес с собой ветер скоростью до 50 м/с и мощные ливни, а также волны высотой более 6 м в прибрежных районах. Как отмечает Центральное метеорологическое управление (CWA) острова, зона действия "Бави" смещается в сторону от Тайваня в направлении материкового Китая, и штормовые предупреждения могут быть отменены уже 12 июля.