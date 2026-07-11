Торговцы людьми начали заманивать родственников пропавших российских туристов

В Юго-Восточной Азии зафиксирована новая схема торговли людьми, жертвами которой становятся родственники пропавших туристов. По данным Telegram-канала Mash, преступные группировки начали использовать потоковый метод: сначала они заманивают молодых людей в мошеннические колл-центры (скам-бизнес) в Таиланде или Мьянме под предлогом высокооплачиваемой работы, а затем вынуждают их вызывать своих родителей на помощь.

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Близким сообщают о вымышленных проблемах — аресте счетов, долгах или угрозе жизни, — чтобы заставить их прилететь в другую страну.

Когда родственники прибывают за границу, их встречают не дети, а организаторы трафика, после чего взрослых также принуждают к рабскому труду.

Ярким примером стала история 24-летней Дианы из Иваново. Девушка уехала в Паттайю, где вскоре написала матери о финансовых трудностях и попросила срочно прилететь, так как ее банковские карты были заблокированы.

Последнее сообщение от дочери гласило: «Когда ты получишь это сообщение, меня, скорее всего, уже не увидишь».

Мать попыталась перевести деньги, но не смогла из-за проблем с интернетом, после чего вылетела в Таиланд самостоятельно. С тех пор обе женщины находятся в розыске при участии волонтерских организаций.

Предполагается, что девушка могла попасть в скам-центр в Мьянме, а ее мать была схвачена по прилете. Правоохранители полагают, что преступники перешли на такую сложную схему после широкого освещения проблемы скама в СМИ, так как вербовать новых работников напрямую стало сложнее.

Ранее сообщалось, что 50-летний россиянин оказался в безвыходной ситуации на территории Таиланда. По словам мужчины, он вынужден скрываться от пограничников в съемной квартире, так как срок его легального пребывания в стране истек.