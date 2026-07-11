Очевидцы рассказали, кого обвинил перед смертью сгоревший заживо мальчик

Стали известны подробности трагедии в Ростове-на-Дону, где от ожогов погиб 12-летний подросток. О шокирующих деталях и версиях сообщает издание 161.RU.

Инцидент произошел в поселке Мирном в ночь с 29 на 30 июня. Двенадцатилетний Арсений скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Мать мальчика Ирина рассказала, что ее сын был в сознании, когда его везли в больницу. Затем медики ввели подростка в искусственную кому.

«Вышел врач и сказал нам, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, поражение — 95%. То есть травмы у него, несовместимые с жизнью. Мы спросили: «Есть какие-нибудь надежды?» Он ответил: «Молитесь», — вспомнила Ирина.

Правоохранительные органы считают, что имел место несчастный случай. Бывшие с мальчиком подростки утверждают, что Арсений сам облил себя бензином, находясь под действием токсических паров. После этого кто-то поджег лавочку и подросток моментально загорелся.

Следователь сообщил Ирине, что у подростков брали анализы, которые подтвердили, что они дышали бензином в ту ночь. Поэтому ребенок мог облить себя бензином, находясь в состоянии эйфории.

Однако мать мальчика и ряд очевидцев говорят, что Арсения поджег 14-летний Ваня. По словам местных жителей, он и его компания давно «кошмарили» район: поджигали мопед, вымогали деньги у ровесников и снимали на видео издевательства.

Перед смертью Арсений был в сознании и якобы четко сказал спасавшим его людям: «Меня облил Ваня», утверждает одна из очевидиц.

Лавочка, от которой якобы загорелся мальчик, осталась практически целой (обгорело только одно место). Мать считает, что это опровергает версию о загоревшейся скамье. Некоторые свидетели также заявили, что перед трагедией слышали драку и ругань.