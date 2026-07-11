На Эльбрусе погиб альпинист из Малайзии при спуске с вершины

На горе Эльбрус произошла трагедия с участием иностранного альпиниста. Группа из четырёх незарегистрированных туристов при спуске с вершины запросила экстренную помощь. В составе группы находился 48-летний гражданин Малайзии, который, по предварительным данным, скончался во время спуска.

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Обстоятельства его гибели в настоящее время устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба МЧС Кабрдино-Балкарии, на место происшествия оперативно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалистам предстояло преодолеть сложный горный рельеф и погодные условия, чтобы добраться до пострадавших и эвакуировать тело погибшего.

Тело альпиниста было доставлено на поляну Азау и передано сотрудникам следственно-оперативной группы правоохранительных органов. В спасательной операции были задействованы четыре опытных спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Эльбрус является высочайшей горой России и Европы, ежегодно привлекающей десятки тысяч туристов, однако восхождение требует серьёзной подготовки и обязательной регистрации.