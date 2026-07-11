Россиянин захотел заработать на перепродаже бензина и попался

Сотрудники донского Главка в Матвеево-Курганском районе Ростовской области задержали мужчину, который захотел заработать на перепродаже бензина. Об этом сообщает региональное МВД.

50-летний житель Краснодарского края попался правоохранителям в ходе проведения мероприятий по выявлению правонарушений в сфере обеспечения топливом в области. Россиянин перевозил на своем грузовом фургоне «Форд-Транзит» восемь бочек, в которых было разлито 1,6 тонны бензина. Он планировал перепродать его по завышенной цене населению Донецкой и Луганской Народных Республик.

Задержанный объяснил, что свою преступную деятельность согласовал с операторами АЗС. По его словам, в течение недели на заправочных станциях в городах Горячем Ключе и Краснодаре он заливал топливо в металлические бочки объемом 200 литров, которые не соответствовали требованиям ГОСТ по пожарной безопасности.

В настоящее время бочки с бензином и автомобиль у мужчины изъяты. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов. Также проводятся мероприятия по привлечению операторов АЗС к ответственности за нарушения оказания потребителям услуг. Должностным лицам грозит штраф в размере от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее в Краснодаре задержали перекупщика с бензином по «премиум-цене».