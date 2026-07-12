Пятнадцать человек погибли в перевернувшемся катере с туристами

Во Вьетнаме перевернулось судно с туристами, погибли 15 человек. Скоростной катер, на борту которого находились 36 человек, перевернулся недалеко от острова Фукуок на юге Вьетнама. Остальные люди, находившиеся на борту, были спасены живыми.

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По данным правительственных чиновников, скоростной катер, перевозивший индийских туристов, перевернулся в субботу недалеко от популярного на юге Вьетнама острова Фукуок, в результате чего погибли 15 человек.

По словам официальных лиц, скоростной катер направлялся с близлежащего острова в Ан Той, порт на южной оконечности острова Фукуок, регион, известный своими пляжами с белым песком и прибрежными пейзажами.

Около 13:00 по местному времени произошло “серьезное происшествие на водном пути”, говорится в заявлении правительства Вьетнама.

Согласно заявлению местных властей, лодка перевернулась из-за волнения на море и сильного ветра примерно в 400 метрах от берега. Сообщается, что в то время условия на море были тяжелыми, в этом районе были большие волны.

Катером управляла компания Ocean Pearl Island, связаться с которой для комментариев в субботу вечером не удалось.

Индийское посольство в Ханое сообщило в заявлении, что погибли 15 человек из южной Индии — тринадцать мужчин и две женщины.

“Точные детали инцидента выясняются, поскольку поисково-спасательные операции, проводимые местными властями, продолжаются”, - говорится в заявлении посольства, в котором инцидент описывается как “трагический”.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил “искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких” в сообщении в социальных сетях.

По словам официальных лиц Фукуока, на борту лайнера находились 36 человек: 32 индийских туриста, три члена экипажа и гид. Двадцать один человек был спасен живым, говорится в заявлении, в котором говорится, что они проведут расследование случившегося.

Посольство Индии сообщило, что в столице страны Ханое и городе Хошимин на юге Вьетнама были созданы пункты контроля для семей, которые хотели бы получить информацию.

Фукуок, расположенный у южного побережья Вьетнама, в последние годы становится все более популярным местом для индийских туристов. Остров является единственным местом во Вьетнаме, куда иностранные гости всех национальностей могут въезжать без виз, если они прибывают напрямую, пишет The New York Times.

По данным управления по туризму Вьетнама, в 2025 году страну посетило около 750 000 туристов из Индии, и число посетителей быстро растет. В первом квартале 2026 года количество туристов из Индии более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.