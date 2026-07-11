Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции. Об этом пишет Baza.

Мать 10-летнего школьника Ксения (фамилия не раскрывается) рассказала, что весной ее сын находился в гостях у родственников. Дядя мальчика увидел в переписке на его планшете слово aşkım (в переводе с турецкого языка «моя любовь» — прим. «Ленты.ру») и спросил у племянника, с кем он переписывается. Школьник ответил, что это его 20-летний друг, который помогает ему проходить уровни в игре Brawl Stars.

Родственник все рассказал матери мальчика, и та начала свое расследование. Так, она выяснила, что сын нашел нового друга на платформе TikTok, который проводил прямые эфиры, выбирал, с кем из зрителей продолжит общение, и списывался с ними в Snapchat.

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Ксения сохранила все переписки, узнала номер преступника и начала с ним общаться в аккаунте сына. В диалоге с ней он стал присылать откровенные видео, в которых показал свое лицо. Собрав достаточное количество доказательств, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность мужчины — им оказался 49-летний уроженец Турции из города Масис. Его задержали ночью того же дня и отправили в СИЗО. Суд состоится в сентябре; обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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