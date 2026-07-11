Молодая крановщица Валерия Швецова оказалась в ловушке на высоте 70 метров из-за мощного шторма в Екатеринбурге. Гроза и ливень не давали ей безопасно спуститься вниз, сообщает КП.

Инцидент произошел вечером 10 июля. Швецова оказалась в кабине башенного крана на высоте 70 метров во время сильных ливней в Екатеринбурге. Спускаться вниз было крайне опасно, вокруг были видны молнии.

«Все черным-черно, гроза идет, я сижу в кране, реву, потому что мне страшно, все гремит, сверкает. Дождище идет, ветрище», — рассказала Валерия.

По ее словам, она молилась, и ей даже захотелось уволиться. Но потом молодая крановщица взяла себя в руки и поняла, что «раз я выбрала эту профессию, нужно привыкать».

Валерия пошла в крановщицы по стопам мужа. Весной 2025 года она окончила курсы и осталась в профессии.

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