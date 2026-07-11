Стало известно, при каком условии  возобновится суд над Лерчек

Дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) может возобновиться в случае, если ее тяжелое заболевание отступит, рассказал журналистам News.ru юрист Александр Хаминский.

Эксперт отметил, что в настоящий момент здоровье обвиняемой не препятствует участию в судебных заседаниях.

«Окончательное решение о возобновлении разбирательства в любом случае принимает суд. Производство по делу ранее было приостановлено в связи с тяжелым заболеванием подсудимой и прохождением ею курса химиотерапии», — пояснил юрист.

Хаминский уточнил, что при устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, суд вправе возобновить рассмотрение дела.

Ранее сообщалось, что суд обязал Лерчек проживать по конкретному адресу, указанному в материалах дела.

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Летом 2026 года срок аренды дома, в котором она проживала, истек, в связи с этим возник вопрос о необходимости переезда на другое место жительства.

Адвокаты Лерчек в связи с этим запросили у суда официальное разрешение на переезд. Заседание было назначено на 10 июля, затем, из-за неявки подсудимой, перенесено на 13 июля.