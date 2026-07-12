Пожар на площади 600 квадратных метров произошел в Кронштадтском районе Петербурга

Возгорание произошло в эллингах на улице Восстания в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило ГУ МЧС России по городу.

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По информации ведомства, эллинги горят на площади 600 квадратных метров.

— В 06.15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших к моменту публикации материала не поступало.

11 июля пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Его ликвидировали в 04:13. Пожарно-спасательные подразделения спасли 11 человек, включая одного ребенка. После инцидента в квартире обнаружили тело мужчины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее возгорание произошло на складе на улице Кулакова в районе Строгино на северо-западе столицы. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Здание до приезда спасателей покинули около 50 человек.