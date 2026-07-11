12-летний мальчик утонул, пытаясь спасти женщину в Нижегородской области

В Нижегородской области на реке Лух утонули женщина и бросившийся ей на помощь 12-летний подросток. Их тела извлекли из воды спасатели. Трагедия произошла в Володарском районе.

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По предварительным данным, женщина пошла купаться и начала тонуть. Мальчик попытался её спасти, но не справился с течением.

Сегодня сотрудники МЧС обнаружили обоих погибшими.

Ранее в Ростове-на-Дону на Зелёном острове утонул 15-летний подросток. Его тело извлекли из Дона спасатели.