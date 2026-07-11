Роспотребнадзор выявил нарушения в подмосковном кафе, где отравились 19 человек

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарного законодательства в кафе в подмосковном Зарайске, где ранее люди отравились роллами.

Как рассказали в управлении ведомства по Московской области, специалисты начали расследование сразу после получения первых сообщений о заболевших.

В ходе проверки были отобраны пробы сырья, смывы с поверхностей, а также биоматериал у сотрудников предприятия для лабораторных исследований.

10 июля деятельность кафе была приостановлена. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту отравления 19 человек в подмосковном кафе.