Приговор убийце россиянки в Хургаде повис в воздухе: смертную казнь отправили на пересмотр

Вердикт египетскому гражданину, осуждённому за жестокое убийство москвички Светланы Медведевой, ещё не вступил в законную силу – дело направлено в вышестоящую инстанцию. Юридическая процедура в Египте предусматривает обязательную проверку смертных приговоров, даже если осуждённый не подаёт апелляцию.

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Уголовный суд провинции Красное море 6 июля вынес решение о высшей мере наказания для 31-летнего Мухаммеда Бадави, признанного виновным в разбойном нападении и убийстве гражданки России.

Однако, как пояснил бывший декан юридического факультета Каирского университета Махмуд Кубейш, эта резолюция не является финальной: теперь материалы переданы в Апелляционный суд по уголовным делам. Эксперт подчеркнул, что прокуратура в любом случае обязана подготовить заключение для этого суда – независимо от того, обжалует ли осуждённый приговор, поскольку закон требует такого шага при любом смертном вердикте.

Если апелляционная инстанция оставит наказание без изменений, у Бадави сохраняется право подать кассационную жалобу в Кассационный суд. На этом этапе прокуратура вновь будет вынуждена представить своё мотивированное заключение. По словам Кубейша, смертный приговор обретает юридическую силу и подлежит исполнению исключительно после того, как Кассационный суд подтвердит его законность.

Таким образом, даже вынесенный вердикт пока остаётся лишь промежуточным решением в длительной судебной процедуре, характерной для египетского правосудия по делам о высшей мере.

Из материалов дела следует, что трагедия произошла 9 октября прошлого года в курортной Хургаде. Бадави проник в квартиру 45-летней Светланы Медведевой, дверь которой, по свидетельству охраны, часто оставалась незапертой, когда хозяйка находилась внутри. Злоумышленник намеревался совершить кражу, однако женщина начала сопротивляться. В ответ на это он нанёс ей множественные удары, а затем перерезал горло принесённым с собой лезвием. Забрав деньги и мобильный телефон жертвы, преступник скрылся, но тело погибшей вскоре обнаружили сотрудники службы безопасности жилого комплекса. Охранник также сообщил суду, что россиянка ни с кем не враждовала и вела спокойный образ жизни.

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