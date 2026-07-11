Пропавший ребенок мог написать матери после 14 лет поисков

Спустя 14 лет поисков матери пришло странное сообщение от человека, выдававшего себя за ее пропавшего сына. Однако родители мальчика не поверили незнакомцу, пишет Starhit.

Третьеклассник Данил пропал весной 2012 года в селе Большая Кузьминка под Липецком. Его искали сотни спасателей и волонтеров, но обнаружить ребенка не удалось. Некоторые утверждали, что видели десятилетнего мальчика с неким мужчиной.

Все эти годы родители не теряли надежды и продолжали поиски, ежегодно отмечая день рождения сына. При этом родные и близкие часто сталкивались с мошенничеством. Под видом помощи у них выманивали крупные суммы.

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В этом году матери написал человек, представившийся пропавшим Даниилом. Он прислал фото и видео, якобы подтверждающие его личность.

«Вы для меня уже — давно пройденный этап. Не понимаю, зачем вы меня до сих пор ищите, это же бессмысленно. Я нахожусь в Нью-Йорке», — гласило послание.

Незнакомец пообещал изложить «всю хронологию событий» позднее и отметил, что «действовал не один». Он добавил, что до 2017 года находился в России и посоветовал матери «не переживать».

Мать насторожил грубый тон общения. Она ответила, что за 14 лет ее много раз обманывали, и попросила выслать видео, чтобы она смогла услышать его голос.

Журналисты также пытались связаться с ним, но незнакомец отказался от общения, а затем и вовсе заблокировал их.

Многие комментаторы в Сети уверены, что человек, представившийся сыном, просто обманывает родителей.