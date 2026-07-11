Тверскую нефтебазу потушили спустя двое суток после атаки БПЛА

Возникший после отражения атаки украинского беспилотника пожар на тверской нефтебазе полностью ликвидирован спустя двое суток.

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Врио губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что возгорание не повлияло и не повлияет на обеспечение региона топливом: "Удалось получить дополнительные объемы, которые скоро поедут на АЗС. В ручном круглосуточном режиме занимаемся логистикой и доставкой в районы, где нет сетевых заправок. Вопрос приоритетный, работаем в плотном контакте с правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями".

О пожаре на одном из резервуаров нефтебазы глава региона сообщил утром 9 июля. По его словам, уже тогда возгорание удалось локализовать, пострадавших не было.

В ликвидации последствий атаки участвовали не только пожарные из МЧС, но также сотрудники министерства промышленности и министерства ЖКХ, водоканала.