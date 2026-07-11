Тверскую нефтебазу потушили спустя двое суток после атаки БПЛА
Возникший после отражения атаки украинского беспилотника пожар на тверской нефтебазе полностью ликвидирован спустя двое суток.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что возгорание не повлияло и не повлияет на обеспечение региона топливом: "Удалось получить дополнительные объемы, которые скоро поедут на АЗС. В ручном круглосуточном режиме занимаемся логистикой и доставкой в районы, где нет сетевых заправок. Вопрос приоритетный, работаем в плотном контакте с правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями".
О пожаре на одном из резервуаров нефтебазы глава региона сообщил утром 9 июля. По его словам, уже тогда возгорание удалось локализовать, пострадавших не было.
В ликвидации последствий атаки участвовали не только пожарные из МЧС, но также сотрудники министерства промышленности и министерства ЖКХ, водоканала.