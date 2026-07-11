Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении в кафе в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления людей в Зарайске. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло госпитализацию почти двух десятков человек, включая 7 детей.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел 9 и 10 июня, когда в местную больницу с признаками острой интоксикации обратились 19 человек. Как сообщает пресс-служба СК РФ, в ходе проверки выяснилось, что 16 пострадавших накануне употребляли пищу в одном из городских кафе. Среди госпитализированных оказались 7 несовершеннолетних, что привлекло особое внимание правоохранительных органов.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Глава ведомства взял ход расследования под личный контроль в центральном аппарате СК России. Как подчеркивают в управлении, будет дана принципиальная оценка действиям всех причастных лиц. По результатам проверки решат вопрос о привлечении виновных к ответственности, а также о мерах по недопущению подобных случаев в будущем.