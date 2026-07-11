Российскую выпускницу унесло течением реки на глазах у матери

В поселке Белоярском Свердловской области продолжаются поиски 17-летней девушки, пропавшей на реке Ключик. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июля: школьница отдыхала на берегу вместе с матерью.

© Московский Комсомолец

По данным полиции Заречного, подростка унесло течением, о чем свидетельствовали ее крики.

Мать несколько часов самостоятельно искала дочь в воде и едва не погибла сама. Поисково-спасательная операция длится уже пятые сутки. В ней задействованы местные жители, которые проверяют берега пешком и прочесывают реку на личных лодках.

Добровольцы опубликовали обращение с просьбой предоставить оборудование для обследования акватории. Организаторы подчеркивают, что любая помощь будет полезна. Родственники надеются, что девушка смогла выжить и выплыть ниже по течению.

Российский школьник утонул на глазах у не поверивших ему друзей

Ранее сообщалось, что родственники 8-летнего мальчика, скончавшегося в частной клинике Новороссийска после введения антибиотика, выразили недоверие результатам официальной экспертизы.