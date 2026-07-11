В реке Хемчик в Туве найдено тело девушки, пропавшей 3 июля

В Барун-Хемчикском районе закончились поиски пропавшей девушки. Спасатели обнаружили ее тело. 25-летнюю девушку унесло течением Хемчика в начале июля. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Тыва.

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«В ходе поисковых работ в реке Хемчик спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружено тело девушки 25 лет, которую унесло течением 3 июля», — говорится в MAX.

Отмечается, что девушку искали несколько дней. Спасатели обследовали 214 километров акватории, 74 острова и 63 залома на реке. В поисках принимали участие 19 спасателей, сотрудники правоохранительных органов, районной администрации, волонтеры и родственники погибшей девушки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее тело полицейского нашли возле дома в Нижегородской области.