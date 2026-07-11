10 жизней за один миг: на Багамах в День независимости разбился пассажирский самолет

В день 53-й годовщины независимости Багамских Островов произошла авиакатастрофа: небольшое воздушное судно авиакомпании Flamingo Air рухнуло в воды к западу от столицы Нассау. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли, а власти страны приняли решение временно приостановить все рейсы перевозчика.

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Трагедия разыгралась в небе над Багамским архипелагом в пятницу, 10 июля, когда легкомоторный самолет местной авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение вскоре после вылета. Судно направлялось из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау в город Сан-Андрос, однако до пункта назначения так и не добралось.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на багамские власти, все 10 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Инцидент произошел в тот самый день, когда страна отмечала 53-ю годовщину обретения независимости, что придает случившемуся особый трагический оттенок.

По предварительным данным, воздушное судно упало в воду к западу от Нассау. На место происшествия оперативно выехали спасательные службы, однако спасти кого-либо из находившихся на борту не удалось. Премьер-министр Багамских Островов Филип Дэвис уже выступил с официальным заявлением, в котором выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Глава правительства также подтвердил, что расследование обстоятельств катастрофы уже начато, и пообещал, что власти сделают все возможное для установления причин случившегося.

Реакция со стороны регулятора последовала незамедлительно. Багамское управление по расследованию авиационных происшествий совместно с министерством авиации страны инициировали проверку. В качестве меры предосторожности на время выяснения всех обстоятельств трагедии власти приняли решение о временной приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air. Это сделано для того, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и исключить любые риски, пока эксперты не дадут заключение о причинах падения самолета.

Ранее в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек. При столкновении двух вертолетов в Нью-Джерси погиб человек.