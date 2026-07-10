Девять жителей Горловки получили ранения при атаках ВСУ

Число мирных жителей Горловки, получивших ранения в результате атак 9 июля, увеличилось до девяти человек.

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Об этом сообщил глава города Иван Приходько. По его словам, данные о пострадавших были обновлены после дополнительного уточнения информации.

«По актуализированным данным, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии 9 июля 2026 года мирных жителей Горловки увеличилось до девяти», — написал Приходько в своем канале на платформе «Макс».

Ранее сообщалось о семи жителях города, которые получили ранения различной степени тяжести.

Горловка расположена примерно в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химическое предприятие «Стирол» и угледобывающие производства.