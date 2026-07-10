Задержан мужчина, ударивший ножом отдыхающего на пляже в Волжском

В Волгоградской области полицейские задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на отдыхающего на пляже. Как сообщило ГУ МВД России по региону, инцидент произошёл на одном из пляжей города Волжского. 42-летний местный житель отдыхал с детьми, когда к нему поздно вечером подошёл нетрезвый незнакомец и попросил угостить арбузом. Глава семьи передал мужчине нож, чтобы тот сам отрезал себе кусок, однако незнакомец внезапно ударил потерпевшего лезвием по лицу.

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Пострадавший, получив ранение, самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали медицинскую помощь. После этого он обратился в правоохранительные органы. Благодаря оперативным действиям полиции личность нападавшего была быстро установлена – им оказался 57-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следствие проверяет, был ли инцидент спровоцирован состоянием алкогольного опьянения нападавшего или имелись иные мотивы. На данный момент задержанный даёт показания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Пострадавший находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и призывает незамедлительно сообщать о любых противоправных действиях в правоохранительные органы. Расследование продолжается.