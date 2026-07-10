Тело сотрудника полиции обнаружили возле жилого дома прохожие

В селе Дивеево Нижегородской области разворачивается расследование гибели сотрудника правоохранительных органов. Тело младшего лейтенанта полиции, работавшего участковым уполномоченным, было обнаружено минувшей ночью возле его собственного дома. Как сообщают местные Telegram-каналы «Ni Mash» и «Мой Нижний Новгород».

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По предварительным данным, трагедии предшествовало видеообращение, которое полицейский записал незадолго до смерти. По данным источников, речь шла о проблемах. Других подробностей о его жизни и причинах происшествия не сообщается.

Официальные комментарии от регионального управления МВД и Следственного комитета на момент публикации отсутствуют. Обстоятельства произошедшего продолжают уточняться. Специалисты работают на месте происшествия, устанавливая все детали случившегося.