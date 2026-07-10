В Махачкале мужчина пытался вывезти 177 миллионов рублей

В аэропорту Махачкалы таможенники остановили россиянина, пытавшегося незаконно вывезти за границу 177 миллионов рублей. Деньги нашли в чемоданах 38-летнего мужчины, направлявшегося в Бишкек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы 10 июля.

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Мужчина заявил, что получил средства от продажи недвижимости. В качестве доказательства он предоставил предварительный договор купли-продажи и расходные ордера, однако эти документы не соответствовали требованиям российского законодательства, и вывоз валюты был запрещен.

В ФТС напомнили, что с 1 апреля 2026 года указом Президента РФ были введены ограничения на вывоз наличной валюты из России в страны ЕАЭС. Физические лица могут вывозить суммы, превышающие 100 тысяч долларов США (примерно 7,7 миллиона рублей), только через утвержденные пункты пропуска в международных аэропортах. Для этого необходимы заверенные банковские выписки или другие документы, установленные Правительством РФ.