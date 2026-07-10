Модель погибла, выпав с 27-го этажа небоскреба в Дубае

27-летняя бразильская модель и блогер Кауана Билхар погибла в Дубае, выпав с 27-го этажа жилого небоскреба. Об этом сообщает Daily Record.

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Трагедия произошла всего через несколько дней после того, как она сообщила подписчикам о своей помолвке.

По информации газеты, в момент происшествия в квартире находилась подруга модели Барбара. Именно она сообщила родственникам Билхар о случившемся, а позже дала показания полиции. Следователи изучают ее объяснения, а также голосовое сообщение, которое женщина отправила знакомым вскоре после трагедии, попросив о помощи.

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В полиции Дубая заявили, что пока не исключают ни одну из версий произошедшего. Рассматриваются несчастный случай, самоубийство и возможное убийство. Криминалисты продолжают работу на месте происшествия, официальная причина смерти пока не установлена.

Мать погибшей, Дарла Билхар, подтвердила смерть дочери в социальных сетях, опубликовав прощальное сообщение. Она также вылетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы организовать перевозку тела на родину. Издание утверждает, что семье оказывается консульская поддержка со стороны Министерства иностранных дел Бразилии.

В начале июля американскую тиктокершу Брианну Джонсон, известную как Dreamdoll Brii, застрелили в салоне Lamborghini во Флориде. По данным правоохранителей, жертвы ехали в ярко-зеленой машине в западном направлении по бульвару Саншайн, когда автомобиль подъехал к перекрестку. В этот момент к машине подъехал белый седан, и из него открыли огонь по водителю и пассажирам.