Пожар начался в торговом центре в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске в пятницу, 10 июля, загорелся торговый центр, на место происшествия выехали экстренные службы из Москвы.

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По неподтвержденной информации, пожар начался в торговом центре «ТераБит». По словам очевидцев, в небо поднимается плотный черный дым, передает Telegram-канал 112.

Очаг возгорания и количество пострадавших на данный момент неизвестны.

7 июля загорелись торгово-строительные ряды, расположенные за торговым центром «Три кита» на улице Пойма в Ижевске. Очаг возгорания находился в складских помещениях строительной ярмарки, а площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. Из-за высокой пожарной нагрузки и сильного жара существовала угроза распространения огня на соседние строения.