Маньяк из Подмосковья брал актерские курсы у Виторгана

Серийный убийца Алексей Гаськов, который убил в общей сложности десять человек, брал актерские курсы у Эммануила Виторгана во ВГИКе. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на старшего следователя 1-го Управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Анну Овчинникову.

© соцсети

По словам Овчинниковой, свою первую жертву Гаськов убил во время курсов — в 2002 году он напал на 17-летнюю девушку в московском районе Отрадное.

«Первое убийство обвиняемый совершил, еще учась на актерских курсах. Это произошло в марте 2002 года. Он подкараулил 17-летнюю девушку в темном дворе, зашел за ней следом в подъезд многоэтажного дома в столичном районе Отрадное, и убил», — рассказала следователь.

При этом, в Москву Гаськов приехал специально для обучения у Виторгана. Родной город маньяка, Бердск, находится рядом с Новосибирском. Впрочем, мужчина быстро потерял интерес к курсам и перестал посещать занятия — вместо этого Гаськов начал употреблять алкоголь в разных компаниях незнакомцев.

По информации следователей, за девять месяцев 2002 года Гаськов изнасиловал и убил девять молодых женщин, а также одного мужчину.

Ранее в Московской области завершили расследование дела Гаськова.