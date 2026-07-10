СК заинтересовался проповедником Артуром Ситой, принуждавшим людей к работе

Следователи начали проверку в отношении блогера Артура Ситы (настоящее имя Артур Мамедов), который называет себя «человеком с особым состоянием сознания» и «главным экспертом осознанности в России». Мужчина собирал деньги с последователей и заставлял их работать на себя на безвозмездной основе.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по данному факту проводилась процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. представить доклад о ранее принятых решениях и их основаниях, а также по доводам телесюжета, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В феврале этого года умерла 23-летняя ученица Мамедова — Мария Панкратова из Алма-Аты. До этого скончалась другая последовательница блогера — Алина Багирова, которая была его пиар-агентом. Женщина переехала в Таиланд и стала зависима от мужчины. Там она разбилась насмерть на мотоцикле при странных обстоятельствах. По данным издания «КП», после смерти последовательницы Сита забрал себе все ее вещи. Чем известен блогер и что известно о гибели двух его учениц — в материале «Вечерней Москвы».