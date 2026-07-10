Мужчину затянуло в разбитый иллюминатор самолета

61-летнего серба засосало в разбитый иллюминатор самолета — окружающим пассажирам пришлось его удерживать. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел на борту ирландской авиакомпании Ryanair. Во время взлета на воздушном судне разбился иллюминатор — предположительно в него попал кусок металла, который отломился от двигателя.

В итоге мужчину начало засасывать в образовавшееся отверстие. Его спасло то, что он был пристегнут ремнем безопасности, но его голова и плечи все равно оказались за окном. При этом, окружающие пассажиры попытались помочь ему — стали держать мужчину.

Самолету пришлось развернуться и снова зайти на посадку. Мужчину госпитализировали с ожогами от трения. Врачи собираются обследовать его на наличие переломов. Остальных пассажиров пересадили на другой самолет.

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