В Геленджике мужчина избил туристов из-за перегруза катамарана

На юге России, в акватории Геленджикской бухты, разгорелся конфликт между отдыхающими и персоналом яхт-клуба. Инцидент произошел на борту прогулочного катамарана в пятницу, когда судно готовилось к выходу в море. Предметом спора стало число пассажиров на борту.

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Как выяснилось, при бронировании прогулки туристам обещали не более 12 человек. Однако по факту на катамаране собралось вдвое больше — более 20 пассажиров, среди которых были дети. Один из отдыхающих потребовал рассадить людей и пригрозил звонком в МЧС, чтобы уточнить допустимую вместимость судна. После этого сотрудник яхт-клуба, по данным местных СМИ, несколько раз ударил мужчину по голове и попытался отобрать телефон. Пострадавшего с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу.

Транспортная полиция уже подключилась к разбирательству. Сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД проводят проверку, опрашивают очевидцев и участников происшествия. Параллельно правоохранители проверят судовладельца — им предстоит выяснить, соблюдались ли правила эксплуатации маломерного пассажирского судна и нормы перевозки людей, а также были ли созданы безопасные условия для жизни и здоровья пассажиров на водном объекте. По итогам проверки виновные будут привлечены к ответственности.