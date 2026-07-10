Два туриста сорвались во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии два туриста сорвались во время восхождения на гору «МНР» высотой 3700 метров.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил 112.

— Альпинисты собирались покорить гору в 3700 м. В настоящее время их разыскивают спасатели, — передает Telegram-канал.

Днем 6 июля альпинист сорвался с высоты 5,1 километра при восхождении на Эльбрус. Позднее в СУ Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии сообщили, что мужчина находился в составе группы из 10 человек. По предварительной информации, альпинисту стало плохо на высоте 5500 метров и он скончался. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.