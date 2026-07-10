В Азове локализовали пожар в двух нефтехранилищах

В Азове продолжается тушение горящих нефтепродуктов, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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Погибших и пострадавших в результате атаки на индустриально-энергетическую инфраструктуру нет.

В двух хранилищах пожар локализован. Запасов пены для борьбы с огнем достаточно. На местах развернуты оперативные штабы МЧС.

Пробы воздуха показали, что предельно допустимые концентрации опасных веществ не превышены.

В городе провели эвакуацию жителей близлежащих домов. Они находятся у родных. Пункты временного размещения не понадобились.