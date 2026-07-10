Украинский военный ответил за обстрел мирных граждан

В ДНР осудили украинского военного за обстрел мирных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») и 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») УК РФ.

Как установил суд, в 2015 году Владимир Лямин с сослуживцами дислоцировались в селе Широкое ДНР. С целью насильственного удержания власти на подконтрольной киевскому режиму территории Мариуполя и прилегающих к нему населенных пунктов и сохранению боевых позиций он выполнял преступные приказы вышестоящего руководства.

В период с апреля по июнь 2015 года Лямин совместно с артиллерийской батареей обстреливали осколочно-фугасными и зажигательными снарядами мирных жителей, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В результате один местный житель получил ранение, а жилые и хозяйственные постройки получили повреждения.

Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ ответили за смерть 13 пленных россиян.