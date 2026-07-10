В Бразилии женщину 55 лет удерживали в рабстве в одной семье

В бразильском городе Форталеза завершилось расследование дела женщины, которую три поколения одной семьи эксплуатировали на протяжении 55 лет. Об этом сообщает испанская газета El País.

Потерпевшая начала работать в доме семьи в возрасте семи лет. Ее мать также трудилась у этих работодателей, но ее дальнейшая судьба неизвестна. Освобождение произошло, когда женщине исполнилось 62 года. За все эти десятилетия она не имела личных средств, возможности учиться, не умела читать и писать, не знала города и боялась насилия. У нее не было выходных или собственного банковского счета.

Прокурор Мария Нойзели, специализирующаяся на искоренении домашнего рабства, пояснила, что жертва не осознавала своего положения, поскольку семья обеспечивала ее едой, одеждой и жильем. Дополнительное расследование показало, что работодатели присваивали $115 в месяц, которые женщина получала от государства в качестве социальной помощи.

Семья, эксплуатировавшая потерпевшую, согласилась выплатить ей компенсацию. До тех пор, пока не найдутся ее родственники, она продолжит оставаться в доме своих бывших хозяев, пишет издание.

Ранее сообщалось о раскрытии сети работорговцев, удерживавших людей на фермах в Португалии и Испании.