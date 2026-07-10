ВМС Пакистана нашли новые обломки самолета в Аравийском море

ВМС Пакистана обнаружили новые обломки грузового самолета Boeing 737-400 рейса Шарджа — Карачи авиакомпании K2 Airways. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

Напомним, что транспортный самолет пропал с радаров вечером 7 июля над Аравийским морем в 250 км к западу от портового города Карачи во время перелета из Шарджи. На борту находились пять членов экипажа.

Согласно заявлению управления, в открытом море, в 100 км от порта Ормара, со дна подняты новые фрагменты авиалайнера. Они будут переданы следственной группе «для последующего анализа» с целью выяснения причин крушения.

Поиски членов экипажа продолжаются. В них участвуют скоординированные воздушные и морские средства.